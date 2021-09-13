AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021 AÖF kayıt yenileme ücreti

AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada kayıt yenileme işlemlerinin eylül ayında başlayacağı belirtildi ve tarihler açıklandı.

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AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler her dönemin başında kayıtlarını yeniliyorlar. Kurum arafından yapılan açıklamada AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak:

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.

Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.