İspanya'nın güney bölgesindeki yangınlar devam ediyor

İSPANYA'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 6. gününe giren yangınlar halen kontrol altına alınmazken, 7 bin 400 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

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İspanyol haber ajansı EFE'nin bölgeden aktardığı haberlerde, Bermeja dağlık alanında etkili olan yangınlardan dolayı 6 yerleşim yerinde 2 bin 600'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Endülüs özerk yönetimi yetkilileri, mevcut durumda 8 yolun kısmi olarak trafiğe kapatıldığını, mağdur olanların otellere ve kapalı spor salonlarına yerleştirilerek barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı.

Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekipler katılıyor.

İspanya'da son dönemlerin en büyük yangını olarak gösterilen Malaga'daki yangının ikinci gününde çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.