13 Eylül altın fiyatları! İslam Memiş: Gram altın fiyatındaki yükseliş kalıcı olmaz

En çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altın, geçtiğimiz hafta dalgalı bir grafik sergilemiş ve haftayı 487 TL seviyelerinde kapatmıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın 486 liradan işlem görüyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu.

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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurundaki artışla dengelenmesi sonucu yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 486,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.787 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini bildirdi.

Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü dile getiren analistler, bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

İslam Memiş'ten yeni hafta yorumu

Memiş, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin ise oldukça kritik olduğunu belirtti. Deneyimli analist paylaşımında, enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu:

“Geride bıraktığımız haftada gram altın gibi emtiaların fiyatları karışık seyretti. Küresel ekonomide birçok veri vardı. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve faizde değişikliğe gitmemesi önemli bir veriydi. FED üyelerinin şahin tonda açıklama yaptığını gördük. Size altın ve gümüşün FED tarafından baskılandığını daha önce de söylemiştim. Manipülasyonla altın ve gümüş baskılanıyor söylemim de doğrulanmış oldu. Yarın ABD’de enflasyon açıklanacak. Benim tahminim açıklanacak enflasyon beklenenden daha az gelebilir. Bu da altın, gümüş, bakır gibi değerli metallerin baskı altında kalmasına, doların ise uluslararası piyasalarda tekrar değer kazanmasına neden olabilir. Elinde dolar bulunduran veya altın gümüş alacak yatırımcılar yarın bu veriyi inceleyerek yatırım yapmalı.”

Gram altın fiyatındaki yükseliş kalıcı olmaz

Deneyimli analist, gram altın fiyatının 480 TL seviyelerinde hareket etmeye devam edeceğini düşündüğü söyledi ve şöyle devam etti:

"Gram altın şu an 487 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatının gün içerisinde 482-490 TL aralığında işlem görmesini bekliyorum. Bugün gram altın fiyatındaki yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. "