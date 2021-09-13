BIST 1.445
DOLAR 8,45
EURO 9,95
ALTIN 486,29
HABER /  GÜNCEL

ALES sınavı ne zaman 2021 saat kaçta ne kadar sürecek?

ALES sınavı ne zaman 2021 saat kaçta ne kadar sürecek?

Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin girdiği ALES sınavı bu hafta sonu 19 Eylül'de yapılacak. ALES 2 sınavına girecek öğrenciler sınav saatini ve kaç dakika süreceğini merak ediyor. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek. ALES sonuçları ise 14 Ekim'de ÖSYM sayfasından açıklanacak.

Abone ol

Akademik kariyer planlayan adayların gündeminde yer alan ALES sınavı hakkında araştırmalar başladı. Sınava girecek adaylar ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek sorusu da araştırılıyor. İşte sınav tarihi ve ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma ekranı!

Geçtiğimiz günlerde sınav yerleri belli olan 2021 ALES/2 sınavı için araştırmalar hızlandı. Sınava girecek adayların yanı sıra pek çok kişi ALES sınavı ne zaman yapılacak, Cumartesi mi Pazar mı olacak diye araştırmaya koyuldu. 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulurken, adaylar sınav giriş belgesi için de ÖSYM AİS ekranını inceliyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler.

ALES NEDİR: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltması olan ALES sınavı; lisansüstü eğitim görmek isteyen lisans mezunları ile üniversitelerde çalışmak isteyenlerin girdiği bir sınavdır. Yılda iki ya da üç defa gerçekleştirilen sınavın ikincisi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Eylül tarihinde saat 10:15'te düzenlenecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM AİS ekranından görüntülenebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'nın güney bölgesindeki yangınlar devam ediyor
İspanya'nın güney bölgesindeki yangınlar devam ediyor
Düzce'de 53 yaşındaki adam ormanda çalışırken feci şekilde can verdi
Düzce'de 53 yaşındaki adam ormanda çalışırken feci şekilde can verdi
KYK yurt sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak haberi geldi
KYK yurt sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak haberi geldi
İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı
İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Siber akıncılarımız olacaksınız
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Siber akıncılarımız olacaksınız
Adıyaman'da 228 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 228 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Milli güvenlik meselesi! PCR testi nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Milli güvenlik meselesi! PCR testi nasıl olacak?
ABD, Suudi Arabistan'ı şoke eden Patriot hamlesi! Geri çekti
ABD, Suudi Arabistan'ı şoke eden Patriot hamlesi! Geri çekti
BİLSEM kayıtları 2021 ne zaman bitecek 2021 BİLSEM kayıt yenileme
BİLSEM kayıtları 2021 ne zaman bitecek 2021 BİLSEM kayıt yenileme
Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Son hali şoke etti
Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Son hali şoke etti