ABD'den terör örgütüne resmi davet O isim de orada olacak iddiası

Suriye'deki askeri varlığını artıran ABD'den şimdi de YPG adımı geldi. Biden hükümeti, terör örgütü güdümündeki Demokratik Suriye Meclisi'nden bir heyeti başkent Washington'a davet etti.

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Heyete Demokratik Suriye Meclisi Başkanı İlham Ahmet başkanlık edecek. Arap, Süryani ve diğer azınlıklara ait örgüt ve grupların temsilcileri de yer alacak.

Üyeler arasında terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de olacağı öne sürüldü.

Biden hükümetinin Suriye hamlesi, Esad rejiminin Kürt gruplarla anlaşma için adım atmasından kısa bir süre sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaret için heyet üyelerine kısa sürede vize verdi.

Demokratik Suriye Meclisi'nin Washington ziyareti, Biden hükümetinin terör örgütü güdümündeki grup ile yapacağı en kapsamlı görüşme olacak.

Mazlum Kobani kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekâtı'yla başlayan dönemde sürekli ismini andığı bir isim var: Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde komutanı Mazlum Kobani.

Trump, harekât ve sonrasında yaşanan süreçte Kobani'ye birkaç kez teşekkür etti.

Türkiye Türk hükümeti ise Kobani'nin meşru bir muhatap olarak kabul edilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.

İki ülke arasında tartışmaya neden olan Mazlum Kobani kimdir?

Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan örgüt lideri, PKK'nın üst düzey liderlerinden biri. 1967 doğumlu olan Şahin, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1990 senesinde örgüte katılmış bir isim.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye karargahında idari işler sorumlusu olarak başlayan Şahin, 1996'da örgütün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sorumlusu, 1997 ile 2003 yılları arasında da Avrupa sorumlularından biri oldu. 2003 yılında Mahmur Kampına dönen Şahin burada bir sene faaliyet gösterdi ve sonrasında Suriye rejimi tarafından beş kez hapse atıldı. 2009 yılına kadar zamanının önemli bir bölümü hapishanede geçen Şahin, takip eden üç yıl süresince PKK'nın bir diğer operasyonel kolu olan Halk Savunma Güçleri'nden (HPG) sorumlu oldu.

ABD ile görüşüp ittifakı sağlayan isim oldu

Suriye iç savaşının başlaması ile bölgeye geçen Şahin burada Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı (IŞİD) ittifak kurulması çalışmalarında önemli rol oynadı ve YPG temsilcisi olarak İranlılar ve Amerikalılar ile görüşmeleri yürüttü. 2014'te ABD ile ittifak kurulmasını sağlayan Şahin, o tarihten itibaren Washington'ın gerektiğinde bölgede ilk temas kurduğu kişilerden biri haline geldi.

2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'taki Sincar Dağları ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kobani'deki Karaçok Dağı'nda PKK hedeflerini bombaladıktan sonra ABD Özel Harekat subaylarının ekibi bölgeyi ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bu inceleme ekibinde Şahin de yer aldı.

SDG ile emrinde on binlerce örgüt elemanı olan Şahin, ABD'den aldığı mühimmat ve teçhizat desteği ile bölgede ciddi güç elde etti.

Türkiye başına ödül koydu

Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi" kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alan Şahin'in başında 4 milyon lira para ödülü bulunuyor.

SDG'nin önemli bir gücünü oluşturan YPG, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Suriye kolu olarak biliniyor.