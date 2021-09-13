İçişleri Bakanlığı engellenen terör eylemleri sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, "2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi" açıklamasında bulundu.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde engellenen terör eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "235 kg plastik patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 819 kg patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı mayın ve 99 bin 542 mühimmat ele geçirildi" denildi.