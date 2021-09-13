Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı yanıtı: Gurur duyulacak bir şey

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı sorusunu, “Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok” sözleriyle yanıtladı.

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Dünya Belediye Başkanları Vakfı’nın iki yılda bir düzenlediği 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü (World Mayor) organizasyonu kapsamında Dünya Belediye Başkanı seçilecek isim yarın açıklanıyor. 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği World Mayor aday listesinde bulunan Mansur Yavaş Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.

Sonucun açıklanmasına bir gün kala Ankara’da heyecanlı bekleyiş sürerken, belediye başkanlarının kendisine yöneltilen sorularla birlikte bu sorulara verdiği yanıtlar da organizasyonun internet sitesinden yayınlandı. Mansur Yavaş’a en çok yöneltilen sorulardan birisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili oldu.

"Şu anda böyle bir düşüncem yok"

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruları şöyle yanıtladı: “Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti.

Şu anda görevimizi büyük bir motivasyonla yapıyoruz ve halkımızın sevgisine ve güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz.”