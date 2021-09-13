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Antalya'da yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu! Derin yara izi dikkat çekti

Antalya'da yıkılan eski binanın molozları arasında ceset bulundu! Derin yara izi dikkat çekti

 ANTALYA'da yıkılmış eski bir binanın molozları arasında kimliği belirsiz bir erkeğin cansız bedeni bulundu. 

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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki yıkılmış eski bir binanın molozlarının arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmadı, ayağındaki yara dikkat çekti

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Kimliği belirsiz erkeğin 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

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