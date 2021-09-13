Boğaç Aksoy sevgilisi kimdir Aleyna Beatrice Peters kaç yaşında?

Kök hücre tedavisine başlayacağını duyuran genç oyuncu Boğaç Aksoy'un hastalığı merak konusu oldu. Lenfoma kanseri ile mücadele eden Boğaç Aksoy 32 yaşında ve aslen İzmit doğumlu. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy'un sevgilisi ise uzun süredir birlikte olduğu Aleyna Beatrice Peters.

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Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç ve başarılı oyuncu Boğaç Aksoy'dan sevenlerini mutlu edecek haber geldi. Lenfoma kanseri ile mücadelede sona geldiğini ve kök hücre tedavisi uygulanacağını duyuran Boğaç Aksoy'un hayatı merak konusu oldu. Hastalığını sosyal medyada takipçilerine duyuran Boğaç Aksoy, dua edin diyerek destek istemişti. 32 yaşında olan Boğaç Aksoy, aslen İzmit doğumlu.

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Boğaç Aksoy'dan üzücü haber geldi. Çılgın Dersane 3 filmi ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, kansere yakalandığını açıkladı.

Boğaç Aksoy ne kanseri, hastalığı nedir:

Aksoy, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." dedi.

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Lenfoma kanseri nedir:

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.