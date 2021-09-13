AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van’da

(AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van’a geldi.

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Programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Valilik 'Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Ali Paşa toplantı salonunda Vali Bilmez’den son dönemde yaşanan kaçak göçmen hareketliliğiyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Yüzer, alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından Vali Bilmez, Büyükelçi Landrut’a günün anısına üzerinde Akdamar Kilisesi bulunan bir plaket verdi.