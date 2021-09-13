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4 Rus şehrinden Türkiye'ye uçuşlar 21 Eylül itibarıyla başlayacak

4 Rus şehrinden Türkiye'ye uçuşlar 21 Eylül itibarıyla başlayacak

Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’dan 21 Eylül itibarıyla Türkiye’ye hava yolu ulaşımı açılacak.

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Rus turistlerin popüler tatil noktası olan Türkiye'ye Rusya'dan yeni uçuşlar yapılmasına karar verildi.

Rusya, dört şehirden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

21 Eylül'den itibaren... 
Moskova'dan yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şehirlerden Mısır’a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak’la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 
Rusya, koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde Türkiye ile durdurulan uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı almıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında 13 Rus kentinden Türkiye'ye uçuşlar başlatılmıştı.

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