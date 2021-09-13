Eskiden sadece öğrenciler arardı! Kiraların fahiş fiyatı bekar ve yaşlıları ev arkadaşı arayışına itti

İstanbul gibi büyükşehirlerde kiralara fahiş artışlar insanları farklı yol arayışlarına itti. Eskiden çoğunlukla öğrencilerin tercih ettiği ev arkadaşı arayışı giderek çoğalıyor.

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Kiraların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde fahiş oranlarda artması insanları farklı arayışlara sürüklüyor.

Merkezden daha uzakta, kiraların daha düşük olduğu semtlere taşınmak ilk akla gelen çözüm yollarından biri.Bunun yanında ev arkadaşı arayışı da geçmişe göre daha da artmış vaziyette.Aynı evde birden fazla kişi yaşayıp kira, fatura ve aidat gibi ortak ödeme özellikle öğrenciler arasında geçmişten beri yaygın bir uygulama.Buna karşın bir işte çalışan, orta yaşlı bekar kadınlar ve erkekler daha çok tek başına yaşayıp, kendi düzenini kurmaya çalışırdı.

Ancak son dönemlerde kiralardaki artış bu kesimler arasında geliri yeterli düzeyde olmayanları ev arkadaşı aramaya daha fazla yönlendirmeye başladı.

Genellikle arkadaş çevresinden bulunuyor, ilan veren de var

İnsanlar ev arkadaşını daha güvenilir olur diye kendi çevrelerinden veya dostlarının referansıyla arıyor. Ancak yeterli çevresi olmayanlar ilan verme yolunu tercih ediyor.

Sırf bu amaçla kurulan sitelere ilanlar verenler olduğu gibi Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ev arkadaşı aradığına dair ilan veren kişi sayısında gözle görülür bir artış var.

Örneğin evarkadaşı.com adlı sitedeki güncel verilere bakılınca, İstanbul'da 5 bin 772 kişi ev arkadaşı, bin 400 kişi de kalacak yer arıyor.

Ankara'da bin 11 kişi ev arkadaşı, 336 kişi kalacak yer arıyor. İzmir'de bin 383 kişi ev arkadaşı, 343 kişi kalacak yer ararken, Antalya'da 154 kişi ev arkadaşı, 583 kişi ise kalacak yer arayışında.

Kadınlar kadın ev arkadaşı istiyor ama erkekler için kadın ev arkadaşı da olabilir...

Kadınların verdikleri ilanlarda kadın ev arkadaşı aradıkları belirtilirken, erkekler ise ilanlarında kadın ev arkadaşı olabileceğini ekleyebiliyor. Arkadaşıyla ev tutacaklar çoğu zaman daha fazla kira talep edilir düşüncesiyle emlakçıyla veya ev sahibiyle görüşmeye tek gidiyor.

Kira kontratı da bir kişi üzerine oluyor.

Kiraladığı evin odalarını kiralayıp işi ticarete döken de varEv arkadaşlarıysa çoğu zaman bir kişi tarafından ev tutulduktan sonra eve önce misafir olarak eklemleniyor.Şayet ev sahibi yakın bir noktada değilse bu süreç daha kolay oluyor. Çünkü bazı ev sahipleri kira kontratında adı olan kişi dışındakilerin evde oturmasına karşı çıkıyor.

Bunun nedenleri sırasında bazı kiracıların işi ticarete çevirerek tuttuğu evin odalarını kiraya vererek bazen ödediği kiradan bile fazla para kazanmaları.

Bu tür durumlar geçmişten beri görünse bile özellikle son süreçte tek başına kirayı ödeyemediği için ev arkadaşı arayanlarda artış olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

"Eskiden beri vardı son zamanlarda daha fazla yaygınlaştı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ev arkadaşı arama olayının geçmişte de özellikle de öğrenciler arasında olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bu durumun yaygınlaştığını belirten Aşa, "Mantıklı bir çözüm. Yüksek kiraya karşı yük paylaşılıyor. Genellikle taşındıktan bir müddet sonra yanına bir ev arkadaşı alıyor insanlar" dedi.