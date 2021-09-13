Diyanet'e "Yılmaz Özdil'in cenazesini camiye sokmayın' çağrısı yapıldı Özdil çok sert çıktı

DİYANET İşleri Başkanlığı çalışanlarının üye olduğu Mil Diyanet-Sen, "Ülkemiz diktatörlükle yönetilseydi, o diktatör senin gibi terbiye yoksunu gazetecinin dilini keserdi" diyerek Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’i hedef aldı. Sendika, Yılmaz Özdil gibilerin cenazesinin camilere sokulmaması çağrısı yaptı. Yılmaz Özdil'in tehdide cevabı çok sert oldu.

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Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i hedef aldı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konu aldığı "Diy@net" başlıklı köşe yazısında Erbaş için "Ali Erbaş doğdu, üç yıl sonra mouse icat edildi. Fare'yle Ali Erbaş akran sayılırlar" dedi.

MİL-Diyanet Sen tarafından yazı üzerine yapılan açıklamada, Özdil için "çukurlaşan gazeteci müsveddesi", "Ağzı lağım kokan", "çukur kişilik" gibi hakaret ifadeleri kullanılırken konu hakkında "Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz" denildi.

'Yılmaz Özdil camilere sokulmasın, cenazesi camiye alınmasın'

Açıklamada ayrıca Özdil'in camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmaması istenerek şu ifadeler kullanıldı: "Diyanet'e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam'la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan dine küfreden Yılmaz Özdil’de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak 'FARE' dediği Diyanet'in imamına cenaze namazını kıldırtmaz."

Yılmaz Özdil'e "Senin döktatör diyen dilini keserler'

Sendikanın açıklaması şöyle bitti: "Diyanet İşleri Başkanına ve onun şahsında Din görevlilerine 'FARE' diyen Yılmaz ÖZDİL! Cenaze namazının ‘FARE’ diye aşağıladığın Diyanet ve imamları tarafından kıldırılmasını istemiyorsan, bu kararını vasiyetname şeklinde yazarak kamuoyu ile paylaşırsan çok şerefli bir iş yapmış olursun. Biz din görevlileri çok meraklı değiliz sizin gibi din düşmanı ağzı lağım kokan çukur kişiliklilerin cenaze namazını kıldırmaya. Her defasında ülkemiz için ‘Diktatörlükle Yönetiliyor’ suçlamasında bulunan Yılmaz ÖZDİL’e şu gerçeği hatırlatmak isteriz: Şunu bil ki, eğer ülkemiz diktatörlükle yönetilseydi, O diktatör senin gibi terbiye yoksunu gazetecinin dilini keser ve asla Diyanet İşleri Başkanını 'FARE' ye benzetmene müsaade etmez ve sana o köşe yazısını yazdırmazdı."