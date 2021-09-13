BIST 1.442
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 486,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı

Gaziantep'te Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı

Gaziantep'te sollama yapmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Abone ol

Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ö. idaresindeki 16 ACR 447 plakalı Skoda marka araç, sürücünün önündeki aracı sollamak istemesi sonucu takla attı.

Arkadan gelen aracı fark etmeyen sürücü Ali Ö., panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarparak taklalar attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kaza sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'e "Yılmaz Özdil'in cenazesini camiye sokmayın' çağrısı yapıldı Özdil çok sert çıktı
Diyanet'e "Yılmaz Özdil'in cenazesini camiye sokmayın' çağrısı yapıldı Özdil çok sert çıktı
Safer ayı ne zaman bitiyor 2021 neden bela ayı denir?
Safer ayı ne zaman bitiyor 2021 neden bela ayı denir?
Savaş göçlerinin yerini alacak! 216 milyon insanın bu sebeple göç etmesi bekleniyor!
Savaş göçlerinin yerini alacak! 216 milyon insanın bu sebeple göç etmesi bekleniyor!
OSB’lerden 206 milyon TL’lik yardım
OSB’lerden 206 milyon TL’lik yardım
Adana Demirspor başkanından hodri meydan: İçine sinemeyenler vınlasın!
Adana Demirspor başkanından hodri meydan: İçine sinemeyenler vınlasın!
3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak maaşlar ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak maaşlar ne kadar artacak?
CHP'den tartışılacak öneri: Aşısını olmamış kimseyi okula almayın
CHP'den tartışılacak öneri: Aşısını olmamış kimseyi okula almayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın 1 numarası haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın 1 numarası haline getireceğiz
Prof. Dr. Alper Şener: Covid-19 mevsimsel sirkülasyona dönerse salgın kontrol altına alınabilir
Prof. Dr. Alper Şener: Covid-19 mevsimsel sirkülasyona dönerse salgın kontrol altına alınabilir
İstanbul'da yangına karşı ilginç yöntem! Aracı görenler şaştı kaldı
İstanbul'da yangına karşı ilginç yöntem! Aracı görenler şaştı kaldı