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Konya'dan Antalya'ya takip edildiler kaçak silah satan kadınlar yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'dan Antalya'ya takip edildiler kaçak silah satan kadınlar yakayı ele verdi

KONYA'dan başlayıp Antalya Manavgat'a kadar süren operasyonda alışveriş poşetine konmuş 20 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi, kaçak silah sattıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

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Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak silah sattıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan D.C. ve H.M.'nin Konya'dan getireceği silahları ilçede satacağı tespit edildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı uyarınca teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Şüpheliler Konya'dan Antalya'ya kadar jandarma ekiplerince adım adım takip edildi.

Şüphelilerin evlerine geleceğini belirleyen ekipler, burada önlem alındı. Alışveriş poşetleri ile otomobilden inen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

20 tabancaya el koyuldu
Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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