Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karadeniz sel felaketinde zarar gören evler sonrası yapımına başlanan yeni konutlar için haber verdi.Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"
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