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Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı

Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karadeniz sel felaketinde zarar gören evler sonrası yapımına başlanan yeni konutlar için haber verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt’ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"

Ayrıntılar geliyor...

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