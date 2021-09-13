BIST 1.437
DOLAR 8,43
EURO 9,96
ALTIN 487,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karadeniz’in nazlı balığından iyi haber geldi! İşte fiyatlar...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’in nazlı balığından iyi haber geldi! İşte fiyatlar...

KARADENİZ’de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başladı.

Abone ol

1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar istavrit, mezgit ve barbun haricinde umduklarını bulamamışlardı. Gözünü hamsi ve palamuda diken balıkçılar son 2 gündür sevindiren haberler almaya başladı. Balıkçılar kaptanlardan gelen haberlere göre palamutta bolluk yaşanacağına dikkat çekti. Öte yandan sezon başında 200-300 gramlık palamudun tanesi 20-25 TL arasında satılırken, şu anda ise yarım kiloluk palamutlar 15 ile 20 TL arasında satılıyor.

Son günlerde denizden bol miktarda palamut çıktığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Bu sene palamut yok diyorduk ama 2 günden beri palamut çıkmaya başladı. İnşallah bu sene hem palamut hem hamsi hem de çinakop bol olur. Karadeniz’de bu sene balık bol görünüyor. İnşallah fiyatlar daha da aşağılara düşer. Sezonun başında 200-300 gramlık palamutların tanesi 20-25 TL’den satılıyordu. Şu anda ise yarım kiloluk palamutlar tane 15 TL’den satılıyor. Palamutlar biraz daha büyür ve bollaşırsa kiloluk palamutlar 10 TL’den satılır. Yağmurlar gelirse palamut ve hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz. Temennimiz garibanın kıyması diye nitelendirdiğimiz hamsi ve palamudun bolca çıkması” dedi.


“Yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL’ye satılacak”
Bugün itibarıyla Karadeniz’de bolca palamut yakalandığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise “Eylül ayının başında palamut yok denecek kadar azdı. Az da olsa 200-300 gramlık palamutlar 20 TL’den satılıyordu. Şu anda palamutlar yarım kiloluk oldu. 15-20 TL’ye yarım kiloluk palamutlar satılıyor. Kayıklardan sevindirici haberler geldi. Bugün bolca palamut tutulmuş. Yarın yarım kiloluk palamutlar 10-15 TL arasında satılacak. Diğer balıklardan mezgit, barbun kilo 15 TL, istavrit kilo 8 TL, hamsi kilo 20 TL ve sazanın kilosu 15 TL olarak satılıyor. Fiyatlar gayet uygun” diye konuştu.
Samsunlu vatandaşlar bu günlerde en çok kilosu 8 TL olan istavrit ve kilosu 15 TL olan mezgide ilgi gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedanur'un ölümünde flaş gelişme! Savcılık itiraz etti!
Sedanur'un ölümünde flaş gelişme! Savcılık itiraz etti!
İkinci el araç satışında dengeler değişti araç fiyatlarında ağustos ayında dikkat çeken değişim
İkinci el araç satışında dengeler değişti araç fiyatlarında ağustos ayında dikkat çeken değişim
Galatasaray'dan taraftara müjde! Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda
Galatasaray'dan taraftara müjde! Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda
Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı
Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı
Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı
Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı
Konya'dan Antalya'ya takip edildiler kaçak silah satan kadınlar yakayı ele verdi
Konya'dan Antalya'ya takip edildiler kaçak silah satan kadınlar yakayı ele verdi
Elazığ'da iki farklı sınıfta koronavirüs arası! Öğrenciler karantinaya alındı
Elazığ'da iki farklı sınıfta koronavirüs arası! Öğrenciler karantinaya alındı
4 Rus şehrinden Türkiye'ye uçuşlar 21 Eylül itibarıyla başlayacak
4 Rus şehrinden Türkiye'ye uçuşlar 21 Eylül itibarıyla başlayacak
Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı arızalandı! Yolcular raylarda yürüdü
Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı arızalandı! Yolcular raylarda yürüdü
Eskiden sadece öğrenciler arardı! Kiraların fahiş fiyatı bekar ve yaşlıları ev arkadaşı arayışına itti
Eskiden sadece öğrenciler arardı! Kiraların fahiş fiyatı bekar ve yaşlıları ev arkadaşı arayışına itti