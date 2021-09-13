Sedanur'un ölümünde flaş gelişme! Savcılık itiraz etti!

İSTANBUL Maltepe'de Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Sedanur'un erkek arkadaşı Serdar Yazıcı'nın (32) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.

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Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı'nın (32) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.

Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.