Galatasaray'dan taraftara müjde! Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu konuk edeceği maçın, bir süredir tadilatta olan Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.Abone ol
Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.
16 Eylül Perşembe günü 19.45'teki maçın biletlerinin 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr'den satışa sunulacağı açıklandı.
Bilet 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba ise 11.00'de genel satışa sunulacak.
Bilet fiyatları: