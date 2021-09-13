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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Vitor Pereira'ya Mesut Özil baskısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Vitor Pereira'ya Mesut Özil baskısı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Vitor Pereira'nın Sivasspor maçında Mesut Özil'i Başkan Ali Koç'un isteğiyle ilk 11'e aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Mesut Özil, bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremiyor. Süper Lig'de sık sık faulle durdurulan Özil, Vitor Pereira tarafından da zaman zaman yedek kulübesine çekiliyor.

Yabancı basına kadar düşen haberlerde Mesut Özil'in yedek kalmaktan şikayetçi olduğu ve başka takımlarla görüşmek istediği konuşuluyordu. 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın sözleşme şartlarından birinin ilk 11'de düzenli oynamak olduğu belirtiliyor.

Ali Koç'tan Pereira'ya Mesut Özil baskısı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, Akşam gazetesindeki yazısında, "Mesut Özil sevdası ne zaman bitecek bilmiyorum ama bir ara bitecek. Yönetim açıkça Mesut'un her maçta oynamasını istiyor. Ancak ben Pereira'nın aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Sahaya objektif şekilde baktığınızda bu tartışmada teknik heyetin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mesut sadece yürüyor" diyerek Pereira'nın Başkan Ali Koç'un istemesi nedeniyle yıldız oyuncuyu ilk 11'e koyduğunu iddia etti.

Mesut Özil, Sivasspor maçında 59 dakika sahada kalabildi. Oyundan alınan tecrübeli futbolcunun bir hayli moralsiz olduğu gözlemlendi.

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