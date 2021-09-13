Deniz Baykal'ın öldüğü iddiaları yalanlanarak Ankara'da olduğu duyuruldu

Hakkında yapılan 'öldü' haberlerine kızan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğu öğrenildi.Abone ol
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Tedavisine devam edilen 83 yaşındaki tecrübeli siyasetçinin öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bu yalanlar bazı haberlere de konu oldu.
Ankara'da kızıyla beraber
Ortaya atılan iddialara Deniz Baykal ve yakın çevresinden yalanlama geldi. Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğunu ifade eden Deniz Baykal, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Baykal'ın hakkında yapılan yalan haberlere kızdığı öğrenildi.
Baykal Ailesi'nin ardından eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de açıklama yaptı. Yılmaz Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil" şeklinde konuştu.