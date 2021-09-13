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Ukrayna dört adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna dört adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte böyle İHA'ları yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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