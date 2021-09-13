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Kuzey Kore'nin yeni tip uzun menzilli füze denemesi ABD'yi kızdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuzey Kore'nin yeni tip uzun menzilli füze denemesi ABD'yi kızdırdı

Kuzey Kore'nin yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı bildirildi. Kuzey Kore devlet medyası ülkenin Japonya'nın çoğunu vurabilecek yeni bir uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), füze denemesini kınadı, bölgesel müttefikleri koruma sözü verdi.

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Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde; Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi.

İki denemede de füzelerin 1500 kilometreye kadar mesafe kat ettiği belirtilen haberde Kuzey Kore'nin gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Bazı yerel medya organlarında Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Joe Biden'in ocak ayında göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra füzesi denemesi yaptığı bilgisi yer almıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 21 Mart'ta batı kıyısı açıklarında füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

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