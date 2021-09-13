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PKK/YPG'li teröristler yeni kamuflajlar giydirmeye başladı

PKK/YPG'li teröristler yeni kamuflajlar giydirmeye başladı

Amerika ve Avrupa tarafından finanse edilen PKK/YPG'li teröristler Türk askerinden saklanabilmek için yeni kamuflajlar giymeye başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz döneminde örgütün adeta belini kırdı. Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.

Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar, PKK medyası üzerinden servis ediliyordu ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte PKK/YPG'li teröristler kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.

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