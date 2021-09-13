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İngiliz kraliyet ailesinde kara para aklama krizi skandalı

İngiliz kraliyet ailesinde kara para aklama krizi skandalı

Kara para aklamaktan hüküm giyen bir Rus iş insanının Prens Charles'ın hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalı patladı. Vakfa gelen paralarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Prens Charles, daha önce kara para aklamaktan suçlu bulunan Rus iş insanının kendisine ait hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalının ortasında kaldı.

Prens Charles, Prince's Foundation'a 535 bin sterlin bağışlamasının ve pandemi karantinaları sona erince tahtın varisiyle yüz yüze görüşmeyi teklif etmesinin ardından 51 yaşındaki bankacı Dmitry Leus'a geçen yıl teşekkür mektubu yazmıştı.

Kara para soruşturması

Fakat vakfın etik kurulu Leus'un Rusya'da kara para aklamaktan hüküm giydiğini öğrenince, bu mahkumiyet kararı bozulmuş olsa da parayı kabul edemeyeceklerine karar vermişti.

The Sunday Times'ın aktardığı habere göre; 6 haneli bağış iade edilmedi ve Leus'a bağışının Prens Charles'ın diğer bir hayır kurumuna (Children & the Arts) devredildiğini söyledi.

Bu vakıfsa parayı aldığını reddederken aslında tasfiye sürecinde olduğunu açıkladı.

Soruşturma hakkında açıklama

Vakfa resmi bir soruşturma başlatan İskoç Yardım Kuruluşu Düzenleyicisi (OSRC), "Bir hayır kurumunu yöneten ve kontrol eden tüm hayır mütevellilerinin sorumluluğu hayır kurumunun çıkarları doğrultusunda hareket etmek ve bunu yaparken her zaman yasal görevlerini yerine getirmektir. Özellikle tüm fonların hayır kurumunun amaçlarına ulaşması için harcanmasını ve bağışların uygun olarak kullanılmasını sağlamalıdırlar" açıklaması yaptı.

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