Fatih Erbakan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair sorulan bir soruyu, "Her genel başkan gibi partimin potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım" diye yanıtladı.

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Anadolu'da esnaf ziyaretlerine devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmaları için geldiği Konya'nın Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından kent merkezinde pazar esnafını dolaşarak sorunlarını dinledi.

Kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz milli görüşün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa böyle bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."

Erbakan, AK Partinin 20 yıllık iktidarına yönelik, "Başörtüsü zulmünün ortadan kalkması, askeri vesayetin ortadan kalkması güzel şeyler. Ayasofya açıldı, herkesten çok biz sevindik. Gittik ilk namazı Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte kıldık. Kıbrıs konusunda hükümetin tutumunu destekledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) devamı konusunda hükümet tavır aldı. Biz de eskiden beri bunu söylüyorduk, destekledik, tebrik ettik" dedi.

Üçüncü bir ittifakın sinyalini verdi

Fatih Erbakan, daha önce Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifak oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı 'bir fikir jimnastiği' olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.