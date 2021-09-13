Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunarak ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.

Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez" ifadesini kullandı.