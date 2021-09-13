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Başakşehir'in Şenol Güneş'e teklif yaptığı iddia edildi

Başakşehir'in Şenol Güneş'e teklif yaptığı iddia edildi

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de Aykut Kocaman döneminin kapanması an meselesi. 2019-20 sezonunun şampiyonu Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması Kocaman'ın kaderini belirleyecek.

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Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.

Fenerbahçe maçı son şans

Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.

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