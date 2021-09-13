Alanyaspor konuk ettiği Giresunspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayan Alanyaspor, 90 dakikanın sonunda 1-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükselten Alanyaspor 11. sıraya yerleşirken henüz puanı bulunmayan konuk ekip Giresunspor ise son sırada kaldı.Abone ol
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0
32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken top az farkla üstten dışarı çıktı.
36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.
80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: 1 - 0 :Giresunspor
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu), Borja, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 55 Eduardo), Davidson, Famara (Dk. 75 Babacar)
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas (Dk. 25 Diarra), Perez, Suleymanov (Dk. 46 Umut Nayir), Sergio, Aziz Eraltay (Dk. 87 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 46 Traore), Flavio, Diabate, Doukara (Dk. 67 Balde)
Gol: Dk. 8 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Sergio, Dk. 42 Perez, Dk. 64 Aziz Eraltay, Dk. 71 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 64 Davidson, Dk. 90+1 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)