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Aydın'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Aydın'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 19 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. 

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Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı  Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında toplamda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin Efeler ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.T.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen D.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

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