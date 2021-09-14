Yargıtay'dan flaş karar! Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza

Yargıtay, Facebook’ta eşinin hesabına girip, kayınvalidesiyle yaptığı yazışma geçmişini indiren kadını suçlu buldu. Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

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İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan İrem M., Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. İddiaya göre, Facebook'ta eşinin hesabına girip, eşinin kayınvalidesi ile yaptığı yazışma geçmişini indirdi. Ardından yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için, kocasının elektronik posta adresine gönderdi. Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

"Boşanma davasında kozum olur"

Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine yazdığı "Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur", "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım", "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi. Ancak söz konusu yazışmaların boşanma davası dosyasında yer almadığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre eşi, İrem M.'nin bir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren evden ayrıldığını söyledi. Birbirlerinin Facebook şifrelerini bilmediklerini, İrem M.'nin şifresini kırmak suretiyle adresine girerek özel görüşmelerine ulaştığını belirtti. İrem M. ise ifadesinde, boşanma davası öncesinde eşi ile birbirlerinin şifrelerini bildiklerini, kendisine ve ailesine hakaret içerir konuşmalar görünce bunu gördüğünü belli etmek için maille kendi adresinden gönderdiğini anlattı.

Cezalandırılması talep edildi

İrem M. hakkında açılan haberleşmenin gizliliğini ihlal davasında, Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Eşinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oyçokluğuyla kararı onarken bir üye itiraz etti. Bunun üzerine dosya Ceza Genel Kurulu'na geldi. Kurul, İrem M.'nin suçu işlediği kararına vardı. Bu nedenle yerel mahkeme kararının bozularak, İrem M. hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğini kaydetti