Mehmet Metiner'den hükümete dikkat çeken öneri: İnsan kazanmaya odaklanılmalı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, terörle mücadele konusunda hükümete “insan kazanmaya odaklanılması” gerektiği uyarısında bulundu.

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AK Parti'nin eski milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, terörle mücadele konusunda hükümete “insan kazanmaya odaklanılması” gerektiği önerisinde bulundu.

Mehmet Metiner, bugün “Yeni bir çözüm süreci mi istiyorum?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında “ HDP’yi Kürt sorununun çözümüne dair somut önerilerini paylaşmaktan kaçınmak” ve “her partiyi Kürt sorunu üzerinden sıkıştırıp duran bir siyaset izlemekle” itham eden Metiner, şunları söyledi:

"Calib-i dikkat bir paradoks da şu: Öcalan’ı yakalayıp Türkiye’ye teslim eden ABD, bugün PKK’nın patronu konumunda. Öyle ki ABD bayrakları altında ABD silahlarıyla devletçilik oynuyorlar. HDP ise bugüne dair ABD’ye dair bir tek eleştiride bulunmuş değil. Bir de sol-sosyalist olduklarını, anti-emperyalist ve anti-Amerikancı olduğunu söyler."

Yazısının bir kısmında Abdullah Öcalan’ın PKK’ya dair söylediği ifade edilen bazı cümleleri paylaşan Metiner, şu görüşlerini dile getirdi:

"Öcalan’ın bu dedikleri geçerliyse PKK’nın kendisini lağvetmesi gerekiyor. Lağvetmiyorsa o vakit ya Öcalan takiye yapıyor ya da karşımızda Öcalan’ın PKK’sı yok artık. Demek ki PKK hâlâ ayrı bir devlet peşinde. Bu durumda HDP çevrelerinin “PKK silah bırakmak istiyor, onun için yeni bir çözüm süreci şart” gibi laflar etmesi kandırmacadan ibaret. Öyle değilse çıkıp açıklasınlar: PKK silah bırakmak için ne talep ediyor?

HDP’nin “Kürt sorunu”nun ve dağ sorununun çözümüne dair önerilerini istememdeki amacım, asıl durduğu yerin görülmesini sağlamaktır; yeni bir çözüm süreci önermek değil."

Metiner, önerisini de şu ifadelerle dile getirdi:

"Kürtleri PKK/HDP vesayetinden kurtaracak yeni bir siyasi dilin ve pratiğin inşası. Terörle mücadeleyi öncelikle insan kazanmaya odaklı bir mücadele olarak gören yeni bir siyasal akıl. Bunu yapacak tek lider olarak gördüğüm Erdoğan’ın yarından tezi yok yüreklerde hissedilecek ve gözle görülebilecek bu siyaseti kuvveden fiile çıkarması."