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Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi! Erbakan da söylemişti! Aşılar maymunlaştırıyor mu?

Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi! Erbakan da söylemişti! Aşılar maymunlaştırıyor mu?

Siyasetçi Fatih Erbakan'ın söyledikleriyle yeniden tartışmaya açılan aşıların 3 kulaklı 5 gözlü yaratıkların doğmasına ve insanların maymunlaşmasına yol açtığı iddialarına Mehmet Ceyhan isyan etti.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına tepki gösterdiği açıklamasında, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, aşıların önemini şöyle anlattı:

"Önce ithal izni yetiyordu. Bu pandemi aşısı kadar güvenilir veri de yoktu, bu aşı 5,5 milyar doz yapıldı. Genetik yolla elde edilen aşılar da kullanıldı.

Hatta gelişmiş ülkelerde hücre çekirdeğine giremeyen mRNA aşılarını bırakın, 30-40 yıldır çekirdek içine girebilen DNA aşıları da faz çalışmalarında kullanılıyor.

Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?

Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor."

Aşı karşıtlığına tepki gösteren Ceyhan, “Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Cumartesi günü aşı karşıtları valiliğin izniyle büyük bir miting düzenlemişti.

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