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Kırıkkale'de karı kocanın gezintisi pahalıya patladı! İnsan sağlığını tehlikeye attılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de karı kocanın gezintisi pahalıya patladı! İnsan sağlığını tehlikeye attılar

KIRIKKALE'de karantina ihlali yapan riskli gruptaki bir ailenin gezintisi pahalıya patladı. Ekipler, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle karı ve kocaya 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

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Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artış nedeniyle denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis, trafik kontrol noktasında bir hafif ticari araç durdurdu.

Gezintiye çıkan Tahsin, Sultan ve Muratcan Karakaya'nın HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. PCR testi pozitif olan çocuğundan dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden karı ve kocaya 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. İnsan sağılığını riske atan aile, polis nezaretinde evine göndererek karantinaya alındı.

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