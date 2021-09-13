İlk geldiğinde bitik durumdaydı! Almanya'dan getirilen 1964 model minibüs 350 bin liraya yenilendi

Kadir Dalkoz, minibüsü ilk günkü haline getirmek için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Her aksamını elden geçirdiklerini belirten Dalkoz, "Araç bana geldiğinde bitik haldeydi, çürüktü. Yeğenim Almanya'da satın alıp bana gönderdi. Çok kötüydü araç. Görenler bu araç çok kötü olmaz diyordu ama sonuç ortada. Araca 350 bin TL harcandı.