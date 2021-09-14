BIST 1.441
DOLAR 8,43
EURO 9,96
ALTIN 485,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da korkunç ölüm! İki aracın arasında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç ölüm! İki aracın arasında kalarak can verdi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir tır şoförü, kendi aracıyla başka tırın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Bir fabrikadan rulo sac yükleyen tır şoförü Hüseyin Kantarcı, diğer tırın dorsesi ve kendi aracı arasında kaldı. Kantarcı, çevrede bulunanların fark etmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Kantarcı, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kantarcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Lütfen beğenmeyin, acım çok ağır' deyip paylaştı! Antalya'da acılı babanın sözleri yürek dağladı
Foto Galeri 'Lütfen beğenmeyin, acım çok ağır' deyip paylaştı! Antalya'da acılı babanın sözleri yürek dağladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Konsensüs anketinde çarpıcı sonuçlar Babacan detayı şaşırttı
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Konsensüs anketinde çarpıcı sonuçlar Babacan detayı şaşırttı
Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi! Erbakan da söylemişti! Aşılar maymunlaştırıyor mu?
Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi! Erbakan da söylemişti! Aşılar maymunlaştırıyor mu?
Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında çocuğu var mı eşi Metin Salt kimdir?
Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında çocuğu var mı eşi Metin Salt kimdir?
Kırıkkale'de karı kocanın gezintisi pahalıya patladı! İnsan sağlığını tehlikeye attılar
Kırıkkale'de karı kocanın gezintisi pahalıya patladı! İnsan sağlığını tehlikeye attılar
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
2. Sayfa Müge yaşı kaç kiminle evli eşi Reha Erdoğan kimdir?
2. Sayfa Müge yaşı kaç kiminle evli eşi Reha Erdoğan kimdir?
Fransa'da tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı yargılanmayacak
Fransa'da tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı yargılanmayacak
Çocuklarda korona sonrası araştırmasında ürküten sonuçlar
Çocuklarda korona sonrası araştırmasında ürküten sonuçlar
Ankara'da FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-2021
14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-2021