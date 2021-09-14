Bursa'da korkunç ölüm! İki aracın arasında kalarak can verdi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir tır şoförü, kendi aracıyla başka tırın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Bir fabrikadan rulo sac yükleyen tır şoförü Hüseyin Kantarcı, diğer tırın dorsesi ve kendi aracı arasında kaldı. Kantarcı, çevrede bulunanların fark etmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Kantarcı, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kantarcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.