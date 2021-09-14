Putin, Esad'ı ağırladı: Suriye'de asıl sorun yabancı güçler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le biraraya geldi. Görüşmede Putin, BM kararları ve Şam'ın onayı olmadan Suriye'de bulunan yabancı güçleri eleştirdi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'ya sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Esad'ı son seçimleri kazanması nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, Rusya liderinin Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmaksızın Suriye'de bulunan yabancı güçleri uluslararası hukuk temelinde eleştirdiği vurgulandı.

Putin: Asıl sorun yabancı güçler

Buna göre Putin, Suriye'deki yabancı güçlerin yasadışı varlığının ülkede uzlaşma konusunda ilerleme katedilmesini engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bana asıl sorun şu ki, ülkenin belirli bölgelerinde bir Birleşmiş Milletler kararı ve sizin onayınız olmaksızın yabancı güçlerin bulunması. Bu durum uluslararası hukukla çelişiyor ve size, eğer ülkenin tamamı meşru hükümet tarafından kontrol edilseydi mümkün olabilecek hızda bir restorasyon yolunda ilerlemek açısından, ülkeyi konsolide edecek azami çabayı gösterme fırsatını sağlamıyor."

Teröristler sivilleri terörize ediyor

Putin'in, Suriye topraklarının yüzde 90'ınını artık hükümetin kontrol ettiğini ancak 'teröristlerin hâlâ bazı noktaları kontrol etmekle kalmayıp sivilleri de terörize ettiğini' söylediği belirtildi. Putin ayrıca, "Bununla birlikte özgürleştirilen bölgelere sığınmacılar geri dönüyor ve sizin davetinizle Suriye'ye gittiğimde, insanların evlerini yeniden inşa ettiğini ve huzurlu bir hayata dönmek için fiilen çalıştığını kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.