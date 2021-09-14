Cezaevindeki hükümlü çocuklara ödül yönetmeliği

Adalet Bakanlığı, yayımladığı yeni yönetmelikle cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verileceğini açıkladı.

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Yeni düzenlemeye göre çocukların kardeşleriyle görüşmeleri kolaylaştırıldı. Çocuklar haftada bir gün dışarı çıkabilecek, doğum günlerini aileleriyle kutlayabilecek; iki ayda bir kez yapabildikleri 24 saate varan nezaretsiz yakın görüşmeler ayda bire indirilecek.

Yeni düzenlemeyle getirilen diğer ödüller şöyle:

Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Çocukların yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebilecek.

Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek.

Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilecek

Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar ana veya babasıyla veya vasisi ile ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilecek. Bu uygulama bugüne kadar iki ayda bir kez yapılıyordu.