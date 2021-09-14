Mansur Yavaş 'Dünya Belediye Başkanı seçildi! Melih Gökçek küplere bindi! O tweeti olay

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü kazandı. Eski belediye başkanı Melih Gökçek ise 50 aday arasında gösterilmesiyle övündüğü ödülü Mansur Yavaş alınca peş peşe twitlerle küçük göstermeye çalışınca sosyal medyada olay oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Asya'dan gösterilen 4 adaydan biriydi

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye'de tek, Asya'da ise dört belediye başkanından biri olmuştu. 2004 yılından beri 2 yılda bir düzenlenen ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü' ile bir yıldan uzun süredir dünyada etkisini gösteren pandemi sürecindeki liderlikleri ve başkan olarak başarıları değerlendirildi.

İşte Mansur Yavaş'a ödülü getiren icraatları ‘World Mayor’ ekibi Yavaş’ın ödülü kazandığını şu açıklama ile duyurdu:

*Halkın güvenliği ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı sergiledi.

*Avrupa ve Asya’nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonu ortaya koydu.

*Yolsuzlukla cesaret ve inançla mücadele etti.

*Toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekledi.

*Temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor.

*Bağlantıları zayıf olan bölgelere internet erişimi sağladı.

*Binlerce referans ve yoruma bakıldığında Ankara halkı ve Türkiye’den pek çok kişi Mansur Yavaş’ın Ankara’yı Dünya’nın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor.

Başkan Yavaş bu başarı 6 milyon Ankaralının

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü, anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı. Gençlik Parkı'nda düzenlenen kutlamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıklandı. Vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi.

21 ülkeden 32 şehir yarıştı! ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü' için yarışan 21 ülkeden 32 şehir: Ankara - Türkiye, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa – Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve Washington – ABD.”

Melih Gökçek: Ödülün adıyla bile sizle dalga geçmişler

Mansur Yavaş hakkında aralıksız sosyal medya muhalefetini sürdüren Melih Gökçek ise Yavaş'ın aldığı ödülle dalga geçti. Gökçek önce "Güldürmeyin insanları... Beypazarını 5 senede 21 sıra gerilettiği DPT raporlarıyla tescillenen, dünya küresel şehirler sıralamasında Ankara'yı 32 senede 10 sıra geriye düşüren Mansur '2021 Danya Belediye Başkanı Başkent Ödülü" kazanmış. Ödülün adıyla bile sizle dalga geçmişler" paylaşımı yaptı. Melih Gökçek, ödülün Asya ülkeleri bazında yapıldığını da iddia ederek, Mansur Yavaş'ın rakibinin YPG'li Rakka belediye başkanı olduğunu iddia etti.

Melih Gökçek'in 2021'de attığı tweet ortaya çıktı

Melih Gökçek'in bu paylaşımları sonrası sosyal medyada tartışma başladı. Gökçek'in Temmuz 2021'de yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gökçek de 'Dünya Belediye Başkanı' adayı gösterildiği ve son 50'ye kalmayı başarı olarak görerek bunu paylaştığı ancak ödül alamadığı ortaya çıktı.