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Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl?

Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Oğuzhan Asiltürk'ün son sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Doktorlar tarafından tüm müdahalelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun; hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır!

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