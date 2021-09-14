İsrail, çocuklarda koronavirüsün belirtilerini araştırdı

Her 10 çocuktan birinde, koronavirüsü atlattıktan sonra hastalığın semptomlarının görüldüğü ortaya çıktı.

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İsrail'de yapılan araştırma, koronavirüse yakalanan çocukları mercek altına aldı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve koronavirüsü atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Hastalıktan sonra belirti devam ediyor

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da koronavirüsün belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

200 binden fazla çocuk koronavirüse yakalandı

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun koronavirüse yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da koronavirüs aşısı yapmaya başlamıştı.