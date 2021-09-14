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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'suni gündem' talimatı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'suni gündem' talimatı!

Kılıçdaroğlu dün MYK toplantısında parti söylemlerinde suni gündemlere kapılmama talimatı verdi.

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CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Ekonomik sıkıntılar ön safta. Halkın gündemi hayat pahalılığı. Herkes bundan etkileniyor. Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım” talimatını verdi.

Kılıçdaroğlu, 16 Eylül’de Kırklareli’nde muhtarlar, STK ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Roman dernekleri ile buluşacak. Kılıçdaroğlu aynı gün Çorlu’ya geçecek.

‘Gençlere araba’ vaadini yineledi

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise gençlere yönelik altı vaadinden birinin “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” olduğunu anımsatarak “Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var?” diye sordu. Kılıçdaroğlu “Bu arada ‘suistimal olur’ diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı” ifadelerini kullandı.

Sakarya Zaferi’nin 100. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

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