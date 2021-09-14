Yılmaz Morgül evli mi çocuğu var mı? Yılmaz Morgül hastalığı nedir?

Sesi ve yorumu ile Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ün hayatı da merak konusu oluyor. 57 yaşında olan Yılmaz Morgül, aslen Beykoz doğumlu. 1996 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanan Yılmaz Morgül, 7 yıl tedavi gördü. Peki Yılmaz Morgül evli mi, eşi ve çocukları var mı?

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Güçlü sesi ve farklı yorumu ile sevilen isim Yılmaz Morgül bugün 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olacak. Şarkıları kadar özel hayatı da merak edilen Yılmaz Morgül aslen Beykoz doğumlu. Ailesine çok düşkün olan 57 yaşındaki Yılmaz Morgül'ün Alzheimer hastası Fatma Morgül deri kanserine yakalanmıştı. 5 kardeş olan Yılmaz Morgül'ün bilinen evliliği yoktur.

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül’ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Diskografi

Elveda İstanbul (1995)

Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)

Yılmaz Morgül II (1996)

Masum Yalanlar (1997)

Olduğum Gibiyim (2000)

Türk Sanat Muziği Klasikleri (2001)

Can Parçam (2003)

Cennet (2005)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD

Yılmaz Morgül (2010)

Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013) Single

Yalnızlık Makamı (2015)

Yılmaz Morgül 2016 (2016)