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Taksimetre güncellemeleri 20 gün önce başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taksimetre güncellemeleri 20 gün önce başlayacak

Taksimetrelere yeni tarife geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde yüklenmeye başlanabilecek, yüklenen yeni tarife, ilgili kurumlar tarafından belirlenen geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye girecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taksimetrelerde tarife değişikliği sonrasında muayene için 20 günlük süre tanınırken, tarifeye geçiş sürecinde hem taksici esnafının bir an evvel yeni tarifeye geçme isteği hem de ilgili belediyeler ve odaların organizasyonlarını 20 güne yaymaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyordu.

Bu sebeple Bakanlık tarafından taksimetre üretici ve ithalatçılarıyla taksimetrelere önceden tarife yüklenebilmesine yönelik teknik çalışmalar yapıldı, riskler ve güvenlik önlemleri ele alınarak ilgili yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi.

Değişiklik, özellikle taksi sayısı yüksek illerde taksi tarifelerine ilişkin değişiklik kararı alındığında, taksimetrelere yeni tarifelerin yüklenmesi ve muayenesi sırasında taksicilerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan hususları iyileştirme amacı taşıyor.

- Muayene işlemine kadar kelebek mühür veya sticker ile korunma sağlanacak

Yönetmelikteki değişiklikle, yeni tarifenin geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde taksimetrelere tarife yüklenmeye başlanabileceği, yüklenen yeni tarifenin ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarife geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye gireceği, tarife devreye girdikten sonra 20 gün içinde yapılması gereken muayene işlemine kadar ise ayarlarına müdahale edilemeyecek şekilde kelebek mühür veya sticker ile korunması gerektiği hükme bağlandı.

Bu değişikliklerin ilgili belediyeler ve odalar tarafından tarife açıklama sürecinde dikkate alınması durumunda bahse konu olumsuzlukların tekrarlanmayacağı değerlendiriliyor.

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