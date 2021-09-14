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14 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

14 Eylül altın fiyatları! Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 796 liradan alıcı buluyor.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Gözler ABD'de açıklanacak verilerde

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.790 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesince yatırımcıların temkinli davrandıklarını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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