Millet İttifakı'na anketlerde büyük şok! Erdoğan'dan sonra bakın kim çıktı!

Millet İttifakının seçim için cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkan isimleri belirlemek üzere yapılan anketinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. İsim vermeden yapılan ankette vatandaşın aklına Erdoğan'dan sonra o isim geliyor.

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Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, bugünkü "Millet İttifakı'nı çatlatan anketler" başlıklı köşe yazısında anket sonuçlarında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çıkması liderleri kara kara düşündürdüğünü yazdı.

İşte Zafer Şahin, İYİ Parti ve CHP arasındaki krizin detaylarını kaleme aldığı yazısı:

Millet İttifakı’nın önünde aşması gereken iki temel sorun var. Birincisi, HDP’yi nerede konumlandıracaklarına bir türlü karar verememeleri. İkinci sorunları ise popüler belediye başkanlarını çatı aday olmamaya nasıl ikna edeceklerini bilememeleri.

Popülerlik meselesi önemli. Buraya tekrar döneceğiz. Önce bir anketten bazı rakamlar paylaşalım. Öyle siyasi partileri, belediye başkanlarını memnun etmek, kamuoyunu manipüle etmek için masa başında yapılmış, tamamen duygusal içerikli bir anketten bahsetmiyorum. Bir siyasi parti tarafından orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında sahadaki fotoğrafı net olarak görüp, yol haritasını buna göre belirlemek için yaptırılan bir araştırma bu.

Kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz? sorusu

Vatandaşa isim vermeden “Kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz?” diye sormuşlar. Yüzde 44 bu soruya ‘Erdoğan’ cevabını vermiş. Peki, Erdoğan’ın arkasından kim geliyor sizce? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi?

İkisi de değil. Yüzde 18 ile Mansur Yavaş. Evet, şaşırtıcı ama şu anda ismi Millet İttifakı’nın çatı adayı olarak geçenler arasında en popüler isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı! Onu yüzde 10.5 ile Meral Akşener izliyor. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 6.5, Kılıçdaroğlu diyenler ise yüzde 6.

Bu rakamlar belediye başkanlarına bir süredir “Oturun oturduğunuz yerde” mesajları veren Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisini kara kara düşündürüyor. Yavaş ve bu ankette oyu düşük çıksa da İmamoğlu’nun popülaritesi iki genel başkandan da yüksek. Onlar dururken kendilerini ya da başka birini aday gösterseler muhalif seçmeni sandığa götürmekte sıkıntı yaşayacaklar. Yavaş ya da İmamoğlu’nu çatı aday yapsalar muhalefetin doğal lideri bu ikisinden biri olacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener’in siyasi hayatı fiilen bitecek. CHP ile İyi Parti arasında son dönemde baş gösteren kriz artık iki liderin varacakları bir uzlaşmayla giderilebilecek boyutu aştı. Şimdilik kontrol altına alınmış gibi görünen belediye başkanları anketlerde genel başkanların önünde çıkmaya devam ettikçe yeni krizler kaçınılmaz.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruları geçtiğimiz gün şöyle yanıtladı: “Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok.