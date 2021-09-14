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Gri kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Gri kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 1 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan örgüt mensubunun Terörden Arananlar Listesinde “Gri Kategoride” yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde “Gri Kategoride” yer aldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 145'e yükseldi.

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