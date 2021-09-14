Ömer Çelik Selçuk Tepeli'yi topa tuttu: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FOX TV muhabirinin geçen haftaki basın toplantısına alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, hükümeti hedef gösteren FOX TV spikeri Selçuk Tepeli için, "Eski kanalında övgüler dizerken kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün AK Parti MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçip gazetecilerin sorularını cevapladı. Çelik, basın toplantısında, geçtiğimiz haftaki basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabiri Barış Kaya hakkında da konuştu.

FOX TV muhabirinin basın toplantısına alınmamasının kurumsal olmadığını söyleyen AK Partili Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Eski kanalında övgüler dizerken kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor.” dedi.

Muhabirin kişisel davranışlarına yönelikti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Burada durumları kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Bazılarının takıntılı bir şekilde ağır ifadeleri olsa da biz bunu kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Buradaki yalanlardan bir tanesi burayı düzenli izleyen biri değildir. 3-4 ayda bir buraya gelen biridir. Buraya her girdiğinde de toplantıya alınmaması ya da soru sorulmaması gibi durum söz konusu değildir. Buradaki sorun kuralların uyulmamasıdır. Bu muhabir arkadaş uyarıldığında sorun çıkmıştır. Hatta FOX yönetimine de iletilmiştir. Bu muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir. Bunu getirip daha sonra ana haber bülteninde FOX'un kurumsal yapısına yönelik söylüyor. O bizim aldığımız kararı da eleştirebileceksiniz ama kamuoyuna doğru bilgi vereceksiniz. Rahatlıkla arayıp burayı sorabilirsiniz. Diğer muhabir arkadaşla hiçbir problem yaşanmamıştı. Bir kurumsal meseleyi ifade ediyor. Bunların gazetecilikle alakası ne var. Kurumsal bir mesele değildi bir muhabirin kişisel davranışlarına yönelik bir durumdu.” diye konuştu.

'Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor'

FOX TV Ana Haber Bülteni Spikeri Selçuk Tepeli'nin de canlı yayındaki sözlerine tepki gösteren Ömer Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki çalıştıkları televizyon kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Selçuk Tepeli ne demişti ?

FOX TV Ana Haber Bülteni Spikeri Selçuk Tepeli, geçtiğimiz hafta FOX TV muhabiri Barış Kaya’nın Ömer Çelik’in basın toplantısına alınmamasına canlı yayından tepki göstererek, şunları söylemişti:

“Ve bu tam olarak anayasanın 38 ‘inci maddesine aykırı bir durum. Kamuoyunu ilgilendiren bir takım sorular var. Bırakalım kamuoyunu, AK Parti seçmenini ilgilendiren bir takım sorular var. AK Parti’nin ileri gelenleri AK Parti dönemiyle ilgili bir şeyler söylüyorlar. O partinin kurucuları şu anda Yüksek İstişare Kurulu’ndaki isimlerden biri Cemil Çiçek. İnsanların AK Parti seçmeninin de cevabını merak ettiği sorular var fakat aradığınız iktidar partisine ulaşılamıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik soruları seçiyormuş ki bu bir skandal. Bugün bir soruyla karşılaşmamak için muhabirimizi almıyor ki bu ayrı bir skandal.