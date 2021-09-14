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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR merkezli operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle irtibatlı oldukları ve 2018-2019 yıllarında Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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