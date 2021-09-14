Şevki Sözen çocukları kaç tane oğlu, kızı ve eşi Nur Sözen kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Adli Tıp Uzmanı olan Şevki Sözen merak konusu oldu. Yaptığı yorumlarla zaman zaman tepki çeken Şevki Sözen aslen Afganistan Kabil doğumlu. 58 yaşında olan Şevki Sözen evli ve bir oğlu bir de kızı var.

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Müge Anlı'daki Doktor Şevki Sözen kimdir nereli? Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen sosyal medya gündeminde! Daha önce Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aslen nereli olduğu konuşulan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, evli ve bir oğlu var. Müge Anlı'daki Şevki Sözen'in hayatı merak konusu oldu.

1963 yılında dünyaya gelen Şevki Sözen Ataköy İlköğretim Okulu, Saint Benoit Fransız lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, Amerika New Jerse ve Adli Tıp Doçentliği, Adli Tıp Proförü olmuştur.

Şevki Sözen eşi Nur Sözen ve çocukları

1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli olan Prof. Dr. Şevki Sözen'in bu evliliğinden bir evladı vardır. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatro ile bir hayli ilgilenmekte, aynı zamanda aile içi şiddet, cinsel saldırılar ve çocuk istismarı konuları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Aslen nereli: Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN Afganistan Kabil'de doğmuştur. Babası Prof. Dr. Hayri SÖZEN ise Makedonya İştip Kasabasında doğmuştur. Baba tarafından aslen Makedonya asıllıdır.